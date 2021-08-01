СвЖД День железнодорожника празднует благотворительным забегом и онлайн-концертом

В первое воскресенье августа в России отмечается День железнодорожника. На Свердловской железной дороге в этом году основные праздничные мероприятия, включая традиционный благотворительный забег "Достигая цели!", проходят в онлайн-формате.

Онлайн-забег проходит с 1 по 8 августа. Железнодорожники и члены их семей могут пробежать дистанцию в 5 км или специальную 1520 метров, символизирующую ширину железнодорожной колеи. Все стартовые взносы участников поступят в благотворительный фонд "Дети России" для адресной помощи тяжелобольным детям.

Онлайн-концерт начнется в 12:00. Специально к нему популярные музыкальные коллективы записали творческие номера в неожиданных железнодорожных локациях. В студии прямого эфира интересные гости расскажут, чем сегодня живет Свердловская магистраль: о новых сервисах и технологиях, достижениях в области экологии и медицины, социальных и образовательных проектах и многом другом. Трансляция будет организована на сайте забега и на страницах сообщества "Про ЖД, сообщили в пресс-службе СвЖД.