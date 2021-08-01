В тюменском центре "Родник" реализуют проект "В гармонии с природой"

В областном реабилитационном центре "Родник" в Тюмени работает летний лагерь. Здесь детям рассказывают об эффективных и доступных методах сохранения и укрепления здоровья в рамках проекта "В гармонии с природой".

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на всей территории центра разместили тематические площадки. В беседке "Музыка ветра" детям помогают научиться правильному дыханию. Дыхательная гимнастика, певческие упражнения, занятия по технике речи являются отличной профилактикой заболеваний органов дыхания.

Занятия по релаксации и психологической разгрузке проводятся в беседке "Шепот звезд". Они помогают ребятам развивать навыки саморегуляции и способность управлять своим эмоциональным состоянием.

В тематической беседке "Краски природы" проходят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству из природных материалов и занятия с применением методов арт-терапии.

Специалисты отмечают, что подобные занятия помогают ребенку оставаться в гармонии с собой, природой и миром вокруг.