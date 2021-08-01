В тюменском центре "Родник" реализуют проект "В гармонии с природой"

11:39 01 августа 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

В областном реабилитационном центре "Родник" в Тюмени работает летний лагерь. Здесь детям рассказывают об эффективных и доступных методах сохранения и укрепления здоровья в рамках проекта "В гармонии с природой".

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на всей территории центра разместили тематические площадки. В беседке "Музыка ветра" детям помогают научиться правильному дыханию. Дыхательная гимнастика, певческие упражнения, занятия по технике речи являются отличной профилактикой заболеваний органов дыхания.

Занятия по релаксации и психологической разгрузке проводятся в беседке "Шепот звезд". Они помогают ребятам развивать навыки саморегуляции и способность управлять своим эмоциональным состоянием.

В тематической беседке "Краски природы" проходят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству из природных материалов и занятия с применением методов арт-терапии.

Специалисты отмечают, что подобные занятия помогают ребенку оставаться в гармонии с собой, природой и миром вокруг.

Теги: дети , здоровье , природа , реабилитация , творчество
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2021