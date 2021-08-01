Новые точки обмена вещами откроются в Тюмени

В Тюмени в рамках Фестиваля модной экоиндустрии UPCYCLING* LIFE будут работать точки обмена вещами. Боксы будут размещены в МТЦ "Космос", мультицентре "Контора пароходства" и в Соседском центре микрорайона "Видный".

"На прошлом фестивале мы подумали, что бокс-шеринг – интересная идея, и нужно обязательно воплотить ее на новом фестивале. Наш бокс отличается тем, что можно не только сдать старые вещи, но и взять те, которые человеку понравятся", — рассказала куратор фестиваля Ольга Городиская.

Бокс установлен в рамках фестиваля UPCYCLING LIFE, который посвящен теме устойчивой моды, разумного потребления и переработки. Он продлится до 28 августа, пишет "Moi-portal.ru".