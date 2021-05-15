Книжный обменник откроют в тюменском аэропорту

Социальный проект "Книга в путь" реализуют в Тюмени. В аэропорту "Рощино" планируют разместить полки с литературой, которую можно почитать во время ожидания рейса или взять с собой в самолет.

Идея организации книжного обменника в воздушной гавани принадлежит Елене Бойчевской. Она часто летает и заметила, что люди в зале ожидания, как правило, коротают время в телефонах – больше занять себя в аэропорту нечем.

"Мы рассчитываем запустить проект в конце июля-начале августа, но все зависит от финансирования. Так как проект носит социальный характер, мы с большой благодарностью принимаем как деньги, так и книги", – поделилась она.

В обменник принимают не все книги – из-за критериев пожароопасности разрешены только изданные после 2000 года. Зато подойдут все жанры. Востребованы будут детские книги, бизнес-литература.

Отметим, проект планируют запустить не только в Тюмени, но также в Москве и Красноярске, пишет "Вслух.ру".