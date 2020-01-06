Билетом на выставку "Свобода внутри" в Тюмени станет ненужная книга

Тюменцы могут бесплатно посетить выставку "Свобода внутри", которая будет открыта в мультицентре "Контора пароходства". Входным билетом послужит ненужная книга, которую необходимо сдать организаторам. Так в творческом пространстве сформируется книгообменник.

Акция будет проходить до 8 января. Приносить книги нужно в хорошем состоянии. Сдать можно классику, литературу современных авторов, произведения о креативных индустриях: дизайне, урбанистике, IT-архитектуре, рекламе, копирайтинга, печатном деле, стрит-арте и изобразительном искусстве, а также пособия о науке, психологии, познании мира, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Мы решили создать книгообменник, который призываем пополнять той литературой, которая стоит внимания каждого, нравится самим и которую не жалко подарить другу и посоветовать родителям", - прокомментировала программный директор "Конторы пароходства" Юлия Саначина.

Сформированный книгообменник будет находиться на первом этаже мультицентра с 9 января. Обнаружить его тюменцам поможет табличка "Здесь вы можете обменять книги".