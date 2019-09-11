Тюменцы могут обменять накопившуюся мелочь на памятные монеты

Отделение Тюмень Уральского ГУ Банка России совместно с кредитными организациями проводит акцию по обмену монет. Тюменцы могут обратиться в офисы банков и бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты. За часть сдаваемой мелочи можно получить памятные монеты.

В Тюмени акция продлится в подразделениях АО "Россельхозбанк" — с 1 по 30 сентября, АО "АЛЬФА-БАНК" с 5 по 8 ноября, в АО КБ "Пойдем" до 31 декабря 2019 года.

Количество монет в обращении в России на одного жителя сейчас значительно больше, чем это необходимо, и примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами, а монеты оседают в копилках и не используются по своему назначению в денежном обращении. По статистике Банка России, на 1 июля 2019 года в обращении находились 67 млрд штук монет на сумму 103,6 млрд рублей.

В 2018 году при проведении подобной акции жители Тюменской области сдали в кассы банков более 4 млн штук монет, это более 11 тонн. Доля монет низких номиналов от 1 до 50 копеек составила 93%.