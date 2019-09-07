Тюменский книгообменник открывается в этом году последний раз

Сегодня, 7 сентября, в Тюмени откроется финальный в этом году книжный обменник. Обменять художественную и научно-популярную литературу можно будет возле благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51/2) с 12 до 15 часов.

Как сообщают организаторы, вход для детей бесплатный, для взрослых – 10 рублей. Средства будут направлены на благотворительность.

За прочитанное наизусть стихотворение юные гости обменника получат конфету от книжной феи.

На книжном обменнике также будет работать барахолка, поторговать на которой сможет каждый. Будет организован и сбор макулатуры, пишет Moi-portal.ru.