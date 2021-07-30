Тюменской области к ноябрю необходимо вакцинировать более 937 тыс. взрослых

В Тюменской области для формирования популяционного иммунитета к 1 сентября надо вакцинировать 703 207, а к 1 ноября - 937 610 взрослых жителей региона, сообщили интернет-изданию в Оперштабе.

"В рамках исполнения пункта 1 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 21.06.2021 № ТГ-П24-66пр, для охвата вакцинацией взрослого населения с учетом новой эпидемиолого-математической модели достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации до 1 сентября 2021 г. - 60%, а до 1 ноября 2021 г. - 80% (первым компонентом вакцины) в План организационных мероприятий проведения вакцинации населения Тюменской области против новой коронавирусной инфекции внесены необходимые корректировки", - пояснили обновленные цифры в Оперштабе.

На 30 июля в Тюменской области прививки от коронавируса сделали 479702 человека, 356448 из них прошли полный курс вакцинации.

В региональном депздраве отмечают, что вакцинация идет хорошими темпами: из 524155 комплектов поступившей в регион антикоронавирусной вакцины реализовано 91,2%. Прививки можно поставить по записи в поликлиниках по месту жительства или в мобильных пунктах вакцинации, которые работают во всех муниципальных образованиях, сообщили .