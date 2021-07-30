Тюмень - земля обетованная. Для омичей

Тюмень является самым популярным городом для переезда жителей Омской области, которые покидают родной регион.
По данным Омскстата, в 2020 году наш город выбрали своим новым домом 4 823 омича, чуть больше двух тысяч отправились в Краснодарский край, чуть меньше двух тысяч - в Подмосковье.
В целом же в Омскую область приезжает людей меньше, чем уезжает. Так, в 2021 году миграционная убыль населения составила почти четыре тысячи человек.
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