Показатели динамики миграционного прироста превышают средние по стране в Тюменской области

Согласно данным Росстата, в Тюменской области наблюдается увеличение миграционного прироста населения. В январе-феврале в регион на постоянное место жительства прибыло 6 тыс. 973 человека (в тот же период годом ранее — 6 тыс. 592).

Миграционный прирост в Тюменской области составил 1 тыс. 424 человека. При этом в УрФО в целом — 6 тыс. 686 человек. Лидирует по этому показателю Югра. Свердловская и Курганская области оказались в минусе.

В Уральском федеральном округе лидирует Югра, где на 100 тыс. человек населения пришлось 504 прибывших.

Тюменская область — на втором месте в УрФО. В регионе 324 прибывших на 100 тысяч населения. Примечательно, что граждане охотно едут в сельскую местность: по статистике — 343 на сто тысяч сельских жителей. В городах осело 315 человек на 100 тысяч жителей. Показатели значительно выше общероссийских, сообщает Вслух.ру.

В целом по России на 100 тысяч население пришлось 42 переехавших, в том числе 74 — в города страны. Убыль в сельской местности составила 52 человек на 100 тысяч. В УрФО эти показатели составили 13, 45 и 135 соответственно.

Миграционный прирост населения отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в ежегодном отчете перед депутатами областной думы.