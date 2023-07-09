Тюменская область по миграционному приросту занимает второе место в УрФО

По данным Тюменьстата за январь-август 2023 года, в разы увеличился приток и сократился отток иностранцев. В 2023 году в страны дальнего зарубежья выехало 48 тюменцев, тогда как в 2022 году — 352.

Такая же тенденция прослеживается в миграционных потоках со странами бывшего СНГ. Нынче к нам прибыло 2 тыс. 754 гражданина, выехало 977. Годом ранее было 1 тыс. 730 и 3 тыс. 95 соответственно.

Основная часть прибывших на ПМЖ — жители других регионов: прописку в Тюменской области получили 11 тыс. 994 человека.

В целом число переехавших в регион составило 15 тыс. 21 человек. По миграционному приросту Тюменская область на втором месте в УрФО после ХМАО-Югры. Минусовая динамика зафиксирована только в Курганской области. Положительную тенденцию ранее отмечал губернатор Александр Моор в ежегодном отчете, сообщил Вслух.ру.