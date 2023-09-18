В Тюменской области замечено увеличение миграционного потока

За полгода в Тюменскую область переехало 22 тыс. 922 человека. За счет миграционных процессов население в регионе увеличилось на 4 тыс. 101 человек. В УрФО это второй показатель по динамике после ХМАО-Югры, где прирост составил 11 тыс. 462 человека, сообщает Тюменьстат.

18 тыс. 528 жителей переехали в Тюменскую область из других регионов. Стоит отметить, что значительно увеличилась международная миграция. Всего прибыло 4 тыс. 394 человека, выехало за пределы страны 1 тыс. 557 человек, годом ранее на 2 тыс. 637 прибывших пришлось 5 тыс. 002 выбывших.

Стали тюменцами 334 гражданина стран дальнего зарубежья, год назад их было 125. При этом отправились жить за границу 102 тюменца (511), сообщает Вслух.ру.