В Тюменской области увеличился миграционный прирост

Согласно данным Тюменьстата и Росстата, за январь-сентябрь 2023 года в Тюменскую область на постоянное место жительства прибыло 36 тыс.463 человека, покинули регион 31 тыс. 458 человек. Миграционный прирост составил +5005 человек (год назад было +1 тыс. 375). Это второй показатель в Уральском федеральном округе после ХМАО-Югры, где прирост составил +15 тыс. 830 человек.

Из общего числа - 36 тыс. 463 человека - 30 тыс.476 переехали в Тюменскую область из других регионов России. Еще 5 тыс. 592человека прибыли из стран СНГ, 395 человек— из дальнего зарубежья.

В Челябинской области миграционный прирост составил 2 тыс. 399 человек, в Свердловской — 875 человек. Минусовые значения в Курганской области (-1 тыс.215) и ЯНАО (-289), сообщает Вслух.ру.