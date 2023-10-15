Тюменская область занимает второе место в УрФО по миграционному приросту

По данным Росстата, жить и работать в Тюменской области решили 27 тыс. 259 граждан из регионов России и зарубежных стран. При этом 22 тыс. 984 земляка покинули регион. Миграционный прирост за семь месяцев 2023 года составил 4 тыс. 275 человек. Это второй показатель в Уральском федеральном округе после ХМАО-Югры, где население за счет миграции увеличилось на 12 тыс. 970 человек. На третьем месте Челябинская область (2 тыс. 403 человека).

Основная часть прибывших на ПМЖ в Тюменскую область — жители других регионов, всего их 22 тыс. 278 человек.

Международная миграция составила 4 тыс. 981 человек. 4 тыс. 618 человек переехали из стран СНГ. Кроме того, тюменскую прописку решили получить 363 гражданина из дальнего зарубежья, годом ранее таких желающих было 152.

Всего в январе-июле 2023 года в регионы Уральского федерального округа прибыло 197 тыс. 482 человека, выбыло 177 тыс. 794 человека, сообщает Вслух.ру.