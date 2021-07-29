На Текутьевском бульваре открылась выставка о старинном некрополе

Фото: группа "Библиотеки Тюмени" / vk.com

Уличная выставка ""Мы вовсе не тени безмолвные…". Мир старого "некрополя"" открылась ко Дню города на Текутьевском бульваре. На 34 планшетах представлены частные истории из жизни людей, похороненных на Текутьевском кладбище, которое находится в нескольких метрах от места выставки.

Сама экспозиция не говорит о смерти, напротив — это рассказы о живых людях, которые внесли заметный вклад в историю нашего города

Их памяти и посвящена выставка "Мы вовсе не тени безмолвные...". Среди них: известные фотографы Лука Родионов, Тарас Огибенин, Трофим Банщиков, оставившие для Тюмени внушительный фотоархив; городские руководители Петр Матягин, Степан Загриняев, верой и правдой служившие нашему городу долгие годы; представители фамилий знатных купцов и промышленников Аверкиевых, Гилевых, Воробейчиковых, Машаровых, игравших значительную роль в становлении городской экономики, а также многие другие.

Экспозиция дополнена интересными фактами из истории Текутьевского кладбища, цитатами из речей знаменитых исследователей Тюмени. Украшена выставка уникальными иллюстрациями, редкими фотографиями и копиями исторических документов.

Текутьевский бульвар был обустроен на урезанном участке Текутьевского кладбища. Часть могил сровняли с землей в 1986 году, когда расширяли улицу Республики к 400-летию города. Захоронения на Текутьевском некрополе вели с 1885-го по 1962 год. Он обладает статусом выявленного объекта культурного наследия.

Выставка организована сотрудниками Централизованной городской библиотечной системы совместно с инициативной группой Музей воспоминаний "Мы жили" и при поддержке департамента культуры администрации города Тюмени.

Выставка продлится до конца 2021 года.