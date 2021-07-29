На Текутьевском кладбище приведут в порядок могилы солдат

Фото: Молодая гвардия

В Тюмени "Молодая гвардия" проведет уборку памятников солдат на старинном Текутьевском кладбище завтра, 30 июля. Присоединиться к активистам могут все желающие, начало мероприятия в 11 часов.

"У самых заросших памятников очистят территорию от растительности, покрасят ограждения, уберут поваленные деревья", — рассказывают в пресс-службе тюменского отделения "Молодой гвардии".

Текутьевское кладбище является одним из самых старых, где захоронены участники боевых действий. На данный момент большая часть могил заброшена и находится в плачевном состоянии, по мнению жителей района. В прошлом году команда "Молодой Гвардии" уже организовывала уборку кладбища. За 5 часов была очищена территория около 26 могил ветеранов.

"Во время Великой Отечественной войны в Тюмени было открыто более 20 госпиталей. Эвакуированные участники боевых действий, погибающие в местных госпиталях, были захоронены на Текутьевском кладбище. Мы призываем тюменцев не оставаться равнодушными и при посещении кладбища убирать не только могилы своих родных, но и ветеранов, если они находятся в плохом состоянии. Так мы сможем дольше сохранить память о каждом солдате Великой Отечественной войны", — считает руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.