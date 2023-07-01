Экскурсию по Текутьевскому кладбищу проводят в Тюмени

15:34 01 июля 2023
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9 июля в 11 часов стартует новая экскурсия по Текутьевскому кладбищу, ее проведет объединение "Музей воспоминаний "Мы жили". Тюменцам предлагают познакомиться с нетипичными памятниками и эпитафиями, а также воспоминаниями старожилов о старинном кладбище.

По словам организаторов, эта экскурсия подойдет тем, кто уже бывал на обзорной либо тематической экскурсиях по Текутьевскому некрополю и хотел бы узнать новые факты и редкие истории, которые нигде не публиковались. Продолжительность экскурсии — 1,5 часа. Стоимость участия — донейшн (любая комфортная сумма).

2 июля в 12 часов горожан приглашают на тематическую экскурсию по Текутьевскому кладбищу, посвященную тому, как тюменцы переживали исторические потрясения первой половины XX века: Первую мировую войну, революцию, Гражданскую войну, раскулачивание, репрессии 1937–1938 годов, сообщает "Тюменская линия".

Теги: Текутьевское кладбище , экскурсии
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