Экскурсию по Текутьевскому кладбищу проводят в Тюмени

9 июля в 11 часов стартует новая экскурсия по Текутьевскому кладбищу, ее проведет объединение "Музей воспоминаний "Мы жили". Тюменцам предлагают познакомиться с нетипичными памятниками и эпитафиями, а также воспоминаниями старожилов о старинном кладбище.

По словам организаторов, эта экскурсия подойдет тем, кто уже бывал на обзорной либо тематической экскурсиях по Текутьевскому некрополю и хотел бы узнать новые факты и редкие истории, которые нигде не публиковались. Продолжительность экскурсии — 1,5 часа. Стоимость участия — донейшн (любая комфортная сумма).

2 июля в 12 часов горожан приглашают на тематическую экскурсию по Текутьевскому кладбищу, посвященную тому, как тюменцы переживали исторические потрясения первой половины XX века: Первую мировую войну, революцию, Гражданскую войну, раскулачивание, репрессии 1937–1938 годов, сообщает "Тюменская линия".