Сезон экскурсий по Текутьевскому кладбищу начинается в Тюмени

Сезон экскурсий по Текутьевскому некрополю открыло краеведческое объединение

"Музей воспоминаний "Мы жили" в Тюмени. Жителям и туристам предлагают через биографии похороненных там людей узнать больше об истории города.

Одна из экскурсий — "Прошлое и настоящее Текутьевского кладбища", где речь идет об известных горожанах, покоящихся там, другая - посвящена тому, как тюменцы переживали исторические потрясения первой половины XX века.

На Текутьевском кладбище покоятся купцы, меценаты, общественные и культурные деятели, военные. Среди них: тюменский купец Матвей Вяткин, организатор аптечного дела в нашем регионе Вильгельм Краузе, купец и городской голова Петр Матягин, представители семейства Машаровых, фотограф Лука Родионов, архитектор Константин Чакин и другие. На Текутьевском кладбище сохранилось около сотни дореволюционных надгробий разных форм: саркофаги, стелы, часовни, обелиски.

Прогулки в теплое время года проводят, как правило, раз в две недели, следить за анонсами можно в группе "Музея воспоминаний "Мы жили" во ВКонтакте, сообщает Тюменская линия.