Москвичка и тюменец разрисовали фасад одного из зданий ТИУ

Художники Ольга Чикина (INEY) и Андрей Давыдов ("Снег") воплотили свои арт-идеи на фасаде Центра молодежных инициатив Тюменского индустриального университета.

В пресс-службе ТИУ сообщили, что вуз сам инициировал реализацию арт-идеи.

Ректор ТИУ Вероника Ефремова:

Университет выступил инициатором украшения фасада корпуса, так как расположенный в нем центр по-настоящему является местом притяжения креативных студентов. Здесь ребята могут не только презентовать, но и воплотить в жизнь даже самые, на первый взгляд, сложнореализуемые проекты. Из серого здания центр превратился в яркое место для уникальных инициатив, куда действительно хочется прийти и творить.

Чикина и Давыдов являются участниками фестиваля уличных искусств "Морфология улиц", темой которого в этом году стала синестезия. Девушка рассказала, что на создание этого арта ее вдохновила Тюмень. "Вдохновившись городом, я смоделировала пространство, состоящее из ярких геометрических форм с искаженной перспективой. На первый взгляд, картинка воспринимается как абстрактный красочный паттерн, но при ближайшем рассмотрении зритель начинает различать в пространстве двери, балконы, облицовочный кирпич, крыши, лестницы и форточки на окнах. Мне бы хотелось, чтобы этот эскиз стал ярким визуальным отражением живой энергии, которая кипит в этом месте", - рассказала Ольга.

В "Морфологии улиц" в этом году участвуют 15 российских художников, арт-объекты в Тюмени они будут создавать до конца июля. Готовые работы уже можно оценить по адресам: Сакко, 32, Челюскинцев, 36, Мориса Тореза, 1 и другим. Впервые фестиваль прошел в Тюмени в 2017 году. За это время 75 художников создали в городе около ста работ.