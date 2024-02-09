Тюменская "Росстань" на индийском фестивале покажет свадебные обряды и колядки

Ансамбль "Росстань" представляет Россию на фестивале "Сураджкунд Мела" в Индии, артисты уже в Нью-Дели и готовятся к выступлениям.

Международная ярмарка народного творчества и ремесел проходит со 2 по 18 февраля. Ежегодно она собирает свыше 500 артистов из 50 стран, мероприятия посещает более миллиона зрителей.

"Росстань" покажет на фестивале богатейший фольклорный материал, собранный в экспедициях по Тюменской области: свадебные обряды, зимние колядки, веснянки, лирические песни.

Руководитель ансамбля Лилия Демина: "Представлять Россию очень ответственно, но наш сибирский дух всегда с нами. Благодарим всех, кто верит в наш фольклор"!

Также от России в фестивале "Сураджкунд Мела" участвуют коллективы и ремесленники из Воронежской, Тульской областей и Татарстана.