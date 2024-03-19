Тюменская облдума проводит для детей-художников конкурс рисунков о Сибири

15:03 19 марта 2024
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В 2024 году исполняется 30 лет со дня образования Тюменской облдумы. В честь этой даты региональный парламент совместно с департаментом культуры проводят областной конкурс детского рисунка "Сибирью прирастать будет".

Участвовать в конкурсе могут 6-17 летние ученики школ искусств Тюменской области, Югры и Ямала. Картины  по теме истории освоения Западной Сибири, сегодняшней жизни людей в Тюменской области, природе нашего края, историческим деятелям и современникам могут быть выполнены в любой технике.  Лучшие будут экспонироваться в облд уме, и там же пройдет награждение победителей.

 Положение о конкурсе здесь. 

Теги: конкурсы , творчество , Тюменская областная дума
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