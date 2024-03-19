Тюменская облдума проводит для детей-художников конкурс рисунков о Сибири

В 2024 году исполняется 30 лет со дня образования Тюменской облдумы. В честь этой даты региональный парламент совместно с департаментом культуры проводят областной конкурс детского рисунка "Сибирью прирастать будет".

Участвовать в конкурсе могут 6-17 летние ученики школ искусств Тюменской области, Югры и Ямала. Картины по теме истории освоения Западной Сибири, сегодняшней жизни людей в Тюменской области, природе нашего края, историческим деятелям и современникам могут быть выполнены в любой технике. Лучшие будут экспонироваться в облд уме, и там же пройдет награждение победителей.

Положение о конкурсе здесь.