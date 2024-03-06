Бердюжские певуньи выступили на шоу Андрея Малахова

Специалист по клубной работе Истошинского Дома культуры Татьяна Абрамова и артистка самодеятельного коллектива Мария Баянова в программе "Песни от всей души" с Андреем Малаховым спели "Ты у калины жди".
С этой песни когда-то началось популярное в районе трио "Гармония". Команда федерального шоу заметила в интернете видео коллектива, так участницы и получили приглашение на съемки.
"Создатели программы организовали для нас сказку, по-другому и не скажешь. Все было душевно и просто. Эмоции супер! Я благодарна за такое приключение", – поделилась Татьяна Абрамова.
Когда на канале "Россия 1" выйдет передача с нашими землячками, станет известно позже.
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