Бердюжские певуньи выступили на шоу Андрея Малахова

Специалист по клубной работе Истошинского Дома культуры Татьяна Абрамова и артистка самодеятельного коллектива Мария Баянова в программе "Песни от всей души" с Андреем Малаховым спели "Ты у калины жди".

С этой песни когда-то началось популярное в районе трио "Гармония". Команда федерального шоу заметила в интернете видео коллектива, так участницы и получили приглашение на съемки.

"Создатели программы организовали для нас сказку, по-другому и не скажешь. Все было душевно и просто. Эмоции супер! Я благодарна за такое приключение", – поделилась Татьяна Абрамова.

Когда на канале "Россия 1" выйдет передача с нашими землячками, станет известно позже.