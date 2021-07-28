За шесть месяцев 2021 года в Тюмени завели 26 уголовных дел о невыплатах зарплаты

В первом полугодии 2021 года на работодателей, которые умышленно не платили работникам зарплату, следователи возбуждили 26 уголовных дел, в том числе 12 по материалам прокурорских проверок, сообщили в облпрокуратуре.
По итогам расследования прокурорами направлено в суд 9 уголовных дел с обвинительными заключениями. Производство предварительного следствия по 14 уголовным делам прекращено в связи с полным погашением работодателями задолженности по зарплате.
Всего в ходе расследования уголовных дел работодатели добровольно погасили долги по зарплате в общей сумме более 9 млн рублей.
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