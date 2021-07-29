Вечер современной хореографии "Кто ты? Отзовись…" состоится в Тюмени

В музейном комплексе им. Словцова 7 августа состоится вечер современной хореографии "Кто ты? Отзовись…".

Участников ждёт серия танцевальных зарисовок, объединенных одной линией - страхом остаться наедине с собой и одиночеством среди множества людей.

Зачем мы живем? В чём подлинный смысл жизни? Что такое любовь? Что значит жертвовать? На все эти вопросы ответы гости музея получат через танец. Начало мероприятия в 18:00.

Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость участия 250 рублей. При покупке билетов на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 240 рублей. Возрастная категория 12+