Тюменцев просят дожидаться ответа диспетчера при звонке в скорую

Фото предоставлено пресс-службой тюменской станции скорой помощи

В июле вдвое увеличилась нагрузка на Тюменскую станцию скорой медицинской помощи. Ежедневно диспетчерам поступает до 4 тысяч обращений от граждан.

Информационная система автоматически фиксирует абсолютно все обращения. Так, зарегистрировано более 200 звонков продолжительностью до 8 секунд, при которых вызывающие не дождались ответа и положили трубку.

"Сейчас достаточное количество диспетчеров: прием вызовов ведут 19 фельдшеров. Если диспетчер свободен, он берет трубку сразу — в таких случаях ожидание ответа на линии обычно занимает пару секунд. Если все линии заняты, автоответчик просит дождаться ответа оператора. И это очень важно сделать. Потому что при повторных наборах 03, 103 вызывающий попадает в конец очереди. И ожидание для него каждый раз будет увеличиваться", — объясняет начальник оперативного управления медицинскими бригадами скорой медицинской помощи Наталья Пиманкина.

Врач также убедительно просит вызывающих — пациентов, родственников, других лиц — предоставлять достоверную информацию об адресе вызова, нумерации подъезда, номере телефона. Следует четко отвечать на вопросы диспетчера скорой медицинской помощи о состоянии здоровья пациента. Эта информация необходима для выбора профильной бригады и оперативного прибытия к месту вызова.

В целях контроля качества все переговоры между диспетчером и вызывающим скорую помощь записываются на электронные носители.

Бригады скорой медицинской помощи не выдают документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, не выписывают рецепты, не назначают последующего лечения заболевания.

При необходимости вызова экстренных служб — звонить:

— только для вызова бригады скорой медицинской помощи: 03, 103 (круглосуточно)

— при возникновении ЧС: 112 (круглосуточно)

— при отсутствии абонента в зоне действия сети/ блокировки SIM-карты: 112 (круглосуточно).

На станции скорой медицинской помощи круглосуточно консультирует врач по оказанию самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда бригады скорой медицинской помощи. Позвоните по 03, 103 либо отправьте сообщение по Viber на номер+7 922-264-33-67. Стоит понимать, что по телефону он не дает советов по лечению хронических заболеваний и коррекции назначенного лечения врачами поликлиник и стационаров города.

По вопросам качества оказания медицинской помощи можно обратиться к главному врачу Остроумовой Лидии Александровне по тел. 270-300 или лично в часы приема с 15.30 до 16.30 в понедельник, по адресу: ул. Немцова, 34.