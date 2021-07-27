Ростелеком рассказал об итогах видеонаблюдения на ЕГЭ с помощью нейросети

Изображение предоставлено пресс-службой ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" подвел итоги работы системы видеонаблюдения на Едином государственном экзамене, который проходил в 85 субъектах Российской Федерации с 31 мая по 17 июля 2021 года.

109 859 камер, установленных компанией в аудиториях пунктов проведения экзаменов (ППЭ), обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию основного и дополнительного периодов ЕГЭ.

В Тюменской области системой видеонаблюдения были оснащены 743 аудитории в 50 школах региона и двух региональных центрах обработки информации. Всего в пунктах проведения экзаменов установлено 1486 IP-камер

Государственную аттестацию в регионах контролировали 15 841 общественный онлайн-наблюдатель: 4 578 федеральных и 11 263 региональных. Второй год подряд следить за ходом экзаменов помогал также искусственный интеллект — специально разработанная технология анализа поведения с использованием нейросети. В 17 субъектах РФ решение "Ростелекома" в режиме реального времени выявляло подозрительную активность на экзаменах и передавало информацию о нарушениях на проверку наблюдателя, а после — на утверждение модератора. В онлайн-режиме искусственный интеллект одновременно "просматривал" видеопоток из 2 921 аудитории, а в офлайн — архивные видео из 37 586 аудиторий, расположенных в том числе в зарубежных ППЭ.

За весь период проведения ЕГЭ нейросеть выявила более 14 000 нарушений.

Система видеонаблюдения "Ростелекома" для ЕГЭ организована на базе защищенных оптических каналов связи. Все видеозаписи Единого государственного экзамена хранятся в центрах обработки данных "Ростелекома" в зависимости от требований региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 1 марта 2022 года.