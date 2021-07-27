Тюменских родителей приглашают на лекцию по пищевым растройствам у подростков

17:25 26 июля 2021
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29 июля с 18 до 20 часов пройдет очередной эфир в рамках форума "Подростки, родители и Rock`n`Roll". Присоединиться к онлайн-диалогу с опытными специалистами можно на канале проекта.

Спикеры расскажут, что влияет на появление проблем с питанием у подростков, может ли случиться расстройство пищевого поведения из – за социального давления и как распознать симптомы нервной анорексии.

Теги: детское питание , здоровье , подростки , психологи , форумы
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