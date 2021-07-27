За неделю в Тюменской области выполнили более 48 тысяч тестов на COVID-19

17:06 26 июля 2021
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Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

C 19 по 25 июля в регионе было проведено 48 788 исследований на коронавирусную инфекцию, положительный результат подтвердился у 1 870 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С начала пандемии на территории Тюменской области выполнено более 2,3 млн тестов на COVID-19. Тестирования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций и в частных лабораториях. На исследование требуется до 48 часов с момента поступления материала в лабораторию.

Теги: коронавирус , тестирование
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