Тюменский Медгород учит фельдшеров распознавать рак на ранних стадиях

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В тюменском Медгороде учат фельдшеров ФАПов, фельдшеров первичного звена и поликлиник распознавать онкозаболевания на ранней стадии. Это одно из ключевых направлений Национальной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая реализуется в регионе, сообщили в многопрофильном клиническом медцентр.

"В кабинетах Медицинского города специалисты ФАПов, поликлиник работают совместно с онкологами: проводят осмотр кожи и наружных органов, головы и шеи, молочных желёз на наличие образований", - рассказал уководитель организационно методической службы МКМЦ Тимур Гайсин.

По направлению своего медучреждения специалист учится неделю, узнает основные практические аспекты раннего выявления онкозаболеваний и после этого может применять новые навыки в своей работе. "Побывав у нас, они будут знать, как реально выглядят те образования, с которыми человека нужно обязательно направить в Медицинский город или в центры амбулаторной онкологической помощи в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Голышманово", - пояснил Гайсин.

Несколько лет назад недельное обучение на базе Медгорода проходили специалисты диагностического профиля. В 2018 году обучение-практику проходили специалисты рентген, ультразвуковой и эндоскопической диагностики. Сейчас акцент образовательной программы сделан на работе тех, кто проводит первичную диагностику, тех, кто чаще и раньше других специалистов медицинской системы встречается с пациентом - фельдшеров ФАПов, фельдшеров первичного звена, поликлиник.

Такая работа позволит врачам раньше выявлять онкологию, а значит, увеличит шансы на выздоровление пациентов. С начала 2021 года обучение на базе Медицинского города прошло уже два десятка специалистов.