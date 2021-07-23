Тюменьгортранс сообщил об открытии нового маршрута

С 1 августа в Тюмени начнет работу муниципальный маршрут регулярных перевозок № 28 "ул. Дамбовская — ул. Восточная". Двигаться он будет по временной схеме — без заезда в район Новопатрушево — в связи с дорожными работами по строительству автомобильной дороги на улице Монтажников.

Автобусы будут осуществлять движение от улицы Пермякова по улице Федюнинского до кольцевой развязки на улице Монтажников и далее в обратном направлении до конечного остановочного пункта "ул. Дамбовская".

На маршруте будет организовано движение 10 транспортных средств, интервал движения составит 10 минут, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.