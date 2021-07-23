Тюменские врачи вырезали огромную опухоль в виде сердца у 13-летней девочки

Фото: пресс-служба Областной клинической больницы № 2

В Областную клиническую больницу № 2 Тюмени доставили 13-летнюю девочку с выраженной болью в животе. Ребенка экстренно эвакуировали с помощью санитарного автотранспорта из района юга Тюменской области. При осмотре была заметна объемная опухоль в брюшной полости.

При поступлении был проведен осмотр гинекологом и детскими хирургами. Исследование выявило новообразование в брюшной полости диаметром 25 сантиметров.

"Даже при беглом осмотре опухоль была видна, на себя обращала внимание асимметрия живота, прямо как у беременной женщины. Девочку экстренно прооперировали. Опухоль исходила из левого яичника, то есть самой ткани яичника уже не осталось, он переродился в опухоль полностью. Мы предполагаем, что это врожденная патология, и опухоль росла вместе с девочкой, пока не стала сдавливать окружающие органы, вызывая болевой синдром", — поясняет врач — детский хирург ОКБ №2 Татьяна Сергиенко.

Во время оперативного вмешательства хирурги успешно удалили опухоль, которая, помимо крупных размеров, была необычной формы — в виде сердца. При этом юной пациентке сохранили репродуктивные функции. Новообразование отправлено на исследование, чтобы выяснить причину патологии, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии, послеоперационный период прошел без осложнений. Врачи отмечают, что в будущем, даже при наличии только одного яичника, у нее есть все шансы стать мамой.