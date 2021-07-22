В Тюмени восстановят стрит-арт в районе остановки "улица Балтийская"

Одной из первых работ, созданных на четвертой "Морфологии улиц" в Тюмени, стал стрит-арт московского художника Ивана Симонова. Работа появилась в частном секторе заречной части города, в районе остановки "улица Балтийская".

На одной стороне бесхозного ларька художник выполнил изображение мужчины в полный рост, на другой — спящего на скамейке человека. Но уже спустя два дня, как работа была закончена, ее испортили неизвестные — постер со спящим мужчиной исчез. Чьих это рук дело, установить так и не удалось.

Однако, как рассказала руководитель проекта "Морфология улиц" Юлия Саначина, несмотря на этот неприятный инцидент, можно сказать, что многие жители района к арту отнеслись положительно. Художник Иван Симонов признался, что впервые получил столько обратной связи от местного сообщества: люди не только следили за созданием арта, но и советовали, что в него можно добавить, кто-то даже предлагал помощь.

"Приходил смотрящий района, он договаривался с заправкой неподалеку на случай, если у нас отключится электричество. Оно нужно для проектора, с помощью которого создана часть рисунка. И этот мужчина договорился, чтобы всё было хорошо. Самое интересное и приятное — это когда жители начинают взаимодействовать с твоим объектом"", — поделилась Юлия Саначина.

Организаторы фестиваля "Морфология улиц" сообщили, что испорченную работу восстановят.

Напомним, фестиваль уличного искусства "Морфология улиц" стартовал в Тюмени 13 июля. В нем участвуют художники из разных городов России. В рамках фестиваля уже создано шесть работ, до 31 июля на зданиях Тюмени появятся еще восемь.