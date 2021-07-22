Показ фильма "Дети Дон Кихота" состоится в Тюмени

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

В это воскресенье, 25 июля, в музейном комплексе им. Словцова в рамках традиционного кинолектория "Образ врача в отечественном кино" состоится показ и обсуждение фильма Евгения Карелова "Дети Дон Кихота" (1965 год).

В связи с празднованием в июле в России Дня семьи, любви и верности для очередной встречи был выбран фильм, посвященный темам родительства и усыновления детей. Эта добрая и поучительная трагикомедия рассказывает о многодетной семье. Супруги Бондаренко работают врачами и живут по высоким моральным принципам, стараясь помочь окружающим, если есть такая возможность. За чрезмерную принципиальность и готовность жертвовать собой ради этих принципов трое сыновей называют отца (Анатолий Папанов) Дон Кихотом и порой посмеиваются над ним. Но отцовские принципы неумолимо проникают в сознание сыновей, направляя их по пути доброй и честной жизни.

Многие историки отечественного кино полагают, что герой Анатолия Папанова полностью соответствует сложившемуся в оттепельном кино канону врача-рыцаря, героически преодолевающего сложность жизненных обстоятельств. Во время встречи лектор Наталья Соколова расскажет не только о создателях фильма, но попробует объяснить смыслы, скрытые за внешней простотой киноистории. Для этого вместе со слушателями-зрителями она обратится к образу Дон Кихота, герою романа Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" (1605 год). В конце встречи гостей музея ждет просмотр художественного фильма "Дети Дон Кихота" (1965).

Начало мероприятия в 15:00. Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Вход на встречу свободный! Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72. Требуется взять с собой защитную маску. Возрастная категория 6+