На единый социальный телефон поступило более 74 тысяч звонков от жителей Тюменской области

За первое полугодие 2021 года в Тюменской области на единый социальный телефон поступило свыше 74 тысяч звонков, жители региона обращались за консультациями по предоставлению мер социальной поддержки.

В департаменте социального развития Тюменской области отмечают, что основные темы обращений связаны со статусом предоставления услуг (55%) и порядком получения услуги (32%).

Наиболее актуальными являются вопросы по нескольким мерам социальной поддержки: 62% — по предоставлению ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, 7% — ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 4% — по назначению регионального материнского (семейного) капитала.

Обратиться на единый социальный телефон жители Тюменской области могут по номеру 8 (3452) 6-8888-6, также по социальным вопросам можно по социальным вопросам можно проконсультироваться в информационно-справочной службе Тюменской области по номерам (3452) 566-330, 8-800-100-12-90.