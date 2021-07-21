Тюменцев приглашают на лекцию "Фотография и городская среда"

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Музей "Усадьба Колокольниковых" приглашает тюменцев и гостей города на лекцию "Фотография и городская среда". Встреча состоится 24 июля в 18:00, вход свободный по предварительной записи.

Город – неиссякаемый источник вдохновения для фотографов. Архитектура, парки, скверы, яркие торговые центры и симпатичные домики – всё это будет отлично смотреться на фотографиях. Подобная съемка – одна из самых доступных возможностей попрактиковаться для новичков. Достаточно иметь камеру и свободное время.

В ходе встречи гости музея пообщаются с одним из лучших тюменских фотографов и попробуют запечатлеть мгновение из жизни нашего города. Чтобы мероприятие прошло максимально плодотворно, желательно взять с собой фотоаппарат.

Музей "Усадьба Колокольниковых" расположен по адресу: ул. Республики, 20. Обязательна предварительная регистрация на мероприятие по ссылке, количество мест ограничено. Контактный телефон: +7(3452) 46-49-63. Возрастная категория 12+