Росреестр ответит на вопросы тюменцев по поводу регистрации долевок

12:32 20 июля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В четверг, 22 июля, в управлении Росреестра по Тюменской области разъяснят особенности государственной регистрации договоров долевого участия в строительстве и прав на объекты долевого строительства.

Консультирование проведет заместитель начальника отдела государственной регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.

Теги: долевое участие , консультации , Росреестр
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2021