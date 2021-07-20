Росреестр ответит на вопросы тюменцев по поводу регистрации долевок

В четверг, 22 июля, в управлении Росреестра по Тюменской области разъяснят особенности государственной регистрации договоров долевого участия в строительстве и прав на объекты долевого строительства.
Консультирование проведет заместитель начальника отдела государственной регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина.
Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.
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