На улице Свердлова на три месяца ограничат движение

16:16 19 июля 2021
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В Тюмени с 28 июля по 20 октября 2021 года в районе дома №1 по улице Свердлова будет прекращено движение транспорта. На этом участке пройдет капитальный ремонт тепловой сети. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице 25 Октября, улице Пристанской, улице Водников. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Теги: ограничение движения
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