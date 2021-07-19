На улице Свердлова на три месяца ограничат движение

В Тюмени с 28 июля по 20 октября 2021 года в районе дома №1 по улице Свердлова будет прекращено движение транспорта. На этом участке пройдет капитальный ремонт тепловой сети. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице 25 Октября, улице Пристанской, улице Водников. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.