Тюменцев приглашают на фестиваль "Таврида-АРТ" в Крыму

Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области

Фестиваль лидеров изменений "Таврида-АРТ" пройдет с 8 по 12 сентября в Республике Крым. Стать участниками могут молодые представители креативной экономики.

Событие объединит 5 тысяч участников. Это резиденты арт-кластера, участники Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters, проектов платформы "Россия — страна возможностей", движения #МЫВМЕСТЕ, проекта "Большая перемена", а также блогеров, инфлюенсеров молодежных пабликов в социальных сетях, представителей студенческих СМИ.

Участников ждут презентации, мастер-классы, кастинги, грантовый конкурс, прослушивания и отбор на стажировки по направлениям: "Театр и кино", "Хореография", "Ивент", "Музыка", "Арт и дизайн", "Юмор", "Литература" и "Медиа". Принять участие в фестивале могут граждане России и стран СНГ в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку можно до 1 августа на сайте tavrida.art.

В этом году фестиваль ждут изменения: помимо основной локации под Судаком событие пройдет в 5 городах Крымского полуострова. Гости и жители Крыма и Севастополя посетят лабораторию под открытым небом с уличными спектаклями, танцевальными перфомансами, музыкальными номерами, выступлениями ходулистов, живыми скульптурами и инсталляциями в стиле стимпанк.