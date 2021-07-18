137 иностранцев выбрали Тюменскую область для постоянного проживания

14:41 18 июля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
t-l.ru

137 граждан дальнего зарубежья приехали в Тюменскую область на постоянное место жительства с января по апрель 2021 года.

Всего за четыре месяца в регион приехали 16 461 человек: 13 88 из других регионов России и 2 443- из стран СНГ.

Согласно данным Тюменьстата на 1 мая 2021 г., в Тюменской области проживает 1  546,5 тыс. человек. За год население увеличилось на 6,4 тыс. человек, пишет "Вслух.ру".

В январе-апреле родилось 5 995 малышей. Для сравнения: в первые четыре месяца прошлого года — 5 867 детей.

Зарегистрировано 2 452 бракосочетаний. В 2020-м их было 1 933. 

Теги: демография , мигранты , статистика , Тюменьстат , численность населения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2021