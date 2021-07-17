Тюменцы представят форум-театр на фестивале в Екатеринбурге

театральная мастерская "ТеМа" ВКонтакте

Спектакль тюменской театральной мастерской "ТеМа" попал в программу всероссийского фестиваля "Реальный театр" в Екатеринбурге. Юные актеры покажут постановку "Error 404" об уважении к выбору ребенка со стороны учителей, родителей и одноклассников.

Формат спектакля – форум-театр. Это короткие сцены, за процессом которых следит Джокер. Этот человек может разговаривать с актерами и с залом, а сами зрители имеют право в любой момент остановить спектакль и заменить одного из актеров, чтобы повлиять на сюжет по своему усмотрению.

Фестиваль "Реальный театр" пройдет в Екатеринбурге с 5 по 10 сентября. За шесть дней актеры 14 театров из России и Эстонии покажут 22 представления. Спектакли пройдут на пяти площадках города, главной будет театр юного зрителя, там 8 сентября и выступят тюменцы, сообщает "Вслух. ру".