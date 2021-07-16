В Тюменской области пациентов с коронавирусом распределяет по моногоспиталям онлайн-система

17:10 16 июля 2021
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В Тюменской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией возобновляют работу инфекционные моногоспитали. Количество обращений в службу скорой медицинской помощи достигает пиковых показателей прошлого года.

Как рассказали в департаменте информатизации Тюменской области, в регионе для оперативной госпитализации больных с коронавирусом с ноября 2020 года и по сегодняшний день используется информационная система по бронированию коечных мест в моногоспиталях.

"Возможности системы позволяют руководителям медицинских организаций и департаменту здравоохранения Тюменской области проводить анализ ситуации по изменению количества мест за выбранный период времени и принимать управленческие решения на основе аналитической информации по каждому моногоспиталю", — отметили в ведомстве.

Теги: больницы , коронавирус
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