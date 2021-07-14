Держатели карт "Мир" смогут ездить на пригородных поездах с кешбэком

C 15 июля до 15 ноября 2021 года держатели карт "Мир" любого банка смогут ездить на пригородных поездах Свердловской пригородной компании с кешбэком 10% от стоимости проезда. При этом сумма кешбэка не может превышать 20 рублей за одну операцию.

Для участия в акции необходимо, чтобы карта, с которой будет оплачиваться проезд, была зарегистрирована в программе лояльности платежной системы "Мир".

Пригородные поезда АО "Свердловская пригородная компания" курсируют в Свердловской, Тюменской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях, Республике Башкортостан и Ханты-Мансийском автономном округе.

Сэкономить на проезде жители и гости этих регионов могут, приобретая с помощью карты "Мир" билеты в железнодорожных пригородных кассах, приложениях "РЖД Пассажиры" и "Пригород", терминалах самообслуживания. После оплаты с карты будет списана полная стоимость билета, а кешбэк будет начислен в течение пяти дней после совершения операции. Отслеживать начисления можно в личном кабинете на сайте или в приложении "Привет, Мир".