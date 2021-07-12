В ОКБ №2 обновили реанимационные палаты

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2"

В гнойно-септическом блоке отделения анестезиологии-реанимации №1 взрослого стационара Областной клинической больницы №2 завершился ремонт.

Здесь провели ремонт стен, потолков и оконных откосов, также бригада опытных работников выполнила облицовку стен кафельной плиткой. Все нацелено на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм – плитку можно с легкостью дезинфицировать, поддерживая стерильность в отделении.

Руководитель анестезиолого-реанимационной службы ОКБ №2 Игорь Панов:

Контингент больных, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, характеризуется значительными нарушениями иммунного статуса как в результате основного заболевания, так и оперативного вмешательства. Сейчас в реанимационных палатах очень светло и комфортно. Свежий ремонт обновил внешний вид отделения. Гнойно-септические палаты выполняют основные задачи профилактики развития внутрибольничной инфекции и снижения риска развития инфекционных осложнений у пациентов. Теперь у нас не только современное оборудование и кровати-каталки, поступившие к нам еще в прошлом году, но и новый ремонт.

"Проведение работ по улучшению внешнего вида больницы не останавливается. Сейчас в отделении лучевой диагностики готовят кабинет, в котором расположится новый рентген-аппарат – шпаклюют стены, занимаются отделкой потолка, проводят свет", — говорит начальник инженерно-технической службы Дмитрий Ростовщиков.

Современный рентген-аппарат установят во взрослом стационаре после 15 июля.