Тюменские офтальмологи спасли зрение пациенту

В офтальмологическом отделении областной клинической больнице №2 (г. Тюмень) помогли спасти зрение 28-летнему северянину. Во время замены колодки в машине в правых глаз ему отлетела часть сломавшейся биты шуруповерта. В больнице по месту жительства ему извлекли инородное тело и назначили лечение.

"При поступлении у пациента диагностировано проникающе роговичное ранение с инородным телом в хрусталике с посттравматическим увеитом с потерей зрения до 0,03. Травма была достаточно серьезной, и специалисты офтальмологического отделения приняли решение об одномоментной хирургии переднего и заднего отрезка", - рассказала заведующая офтальмологическим отделением ОКБ №2 Светлана Сахарова.

Первый этап операции включал в себя извлечение инородного тела, повредившего капсульную сумку хрусталика. Затем врачам удалось произвести удаление катаракты с сохранением капсульного мешка, сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).

Ввиду тяжести повреждения глаза, у пациента был риск отслоения сетчатки и офтальмологи провели "ювелирную" работу - микроинвазивную витреоэктомию. Им удалось зафиксировать сетчатку и далее имплантировать интраокулярную линзу. "Благодаря успешно проведенной операции и слаженной работе врачей, нам удалось спасти пациента от полной потери зрения, восстановив уровень остроты зрения 1,0. Данный показатель отмечает высокий успех проведённого лечения", – поделилась Светлана Викторовна.