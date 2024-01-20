Тюменские врачи выявили опасную патологию у пациентки

Врачи тюменской Областной клинической больницы №2 обнаружили опасную патологию у тюменки во время сдачи анализа крови. 53-летняя пациентка обратилась с жалобами на резкую головную боль в течение суток и болевые ощущения в шейном отделе. Во время осмотра у женщины выявили высокое артериальное давление более 160 мм.рт.ст. и направили ее на дальнейшие обследования.

"При заборе крови медсестра попросила женщину сжать кулак, но она не смогла этого сделать. Пациентка была крайне удивлена, потому что по ее ощущениям он был сжат. Ее немедленно направили на компьютерную томографию головного мозга, где было выявлено обильное субарахноидальное кровоизлияние вследствие разрыва аневризмы", - рассказал врач-кардиолог ОКБ №2 Андраник Севоян.

В экстренном порядке женщину осмотрела мультидисциплинарная бригада врачей и перевели ее в операционную. Команда сосудистых хирургов успешно провела клипирование шейки аневризмы внутренней сонной артерии. После операции пациентка быстро пошла на поправку. Сейчас она выписана из стационара с рекомендациями, сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).