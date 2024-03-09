Врачи спасли тюменского малыша, проглотившего пластилин

В детском стационаре Областной клинической больницы №2 врачи спасли четырехлетнего малыша. По словам мамы, ребенок в течение суток отказывался от еды. В ОКБ №2 мальчику была проведена рентгенография грудной клетки для подтверждения инородного тела, но она ничего не показала.

Чтобы понять причину, вызвавшую недомогание у ребенка, было принято решение о проведении дополнительного диагностического исследования.

"Команда врачей провела эзофагоскопию. Анестезиологи-реаниматологи применили общий наркоз. Нам удалось визуализировать инородное тело на 20 сантиметрах от резцов, который полностью купирует просвет. Оказалось, что маленький пациент во время игры проглотил слишком много пластилина", - рассказал и.о. заведующего эндоскопическим отделением ОКБ №2 Евгений Нелюбов.

Удаление инородного тела было принято выполнять малотравматичным методом – захватывающей корзиной. Это специальный инструмент, затягивающий инородное тело петлей. Из-за своеобразной текстуры пластилина, специалист аккуратно и по частям удалил инородное тело из пищевода. Сейчас маленький пациент выписан домой и чувствует себя хорошо, - сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).