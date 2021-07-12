Благотворительный фонд "Золотое детство" им. Юрия Гуляева объявил конкурс в соцсетях

В социальных сетях БФ "Золотое детство" стартовал новый конкурс "Защитим будущее наших семей!". Принять участие в нем могут взрослые тюменцы, для этого им нужно предоставить сертификат о вакцинации.

Дети БФ "Золотое детство" им. Юрия Гуляева призывают вакцинироваться взрослых: "Вы нам нужны живые и здоровые, прививка поможет сформировать иммунитет и защитить от коронавируса!".

Организаторы конкурса хотят поддержать тех, кто принял ответственное решение и решил вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких от коронавируса. Розыгрыши будут проходить каждую неделю: новая неделя – новый приз.

Для участия в конкурсе нужно выполнить несколько простых условий: подписаться на официальную страницу благотворительного фонда в соцсетях, сделать репост записи с конкурсом к себе на страницу и в комментариях к нему прикрепить фото с сертификатом о прививке.

На этой неделе среди участников будут разыграны часы Casio. Итоги первого конкурса будут подведены в понедельник, 19 июля, при помощи специального приложения.