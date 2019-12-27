Акция "Золотая голова - Золотые пятерки!" вновь состоится в Тюмени

Фото: БФ "Золотое детство" им. Юрия Гуляева

Заключительная в этом году акция "Золотая голова - Золотые пятерки!" (6+) пройдет по адресу ул. Республики, 46 ("Золотая лавина") 29 декабря в 10:00. В рамках акции школьники могут обменять отличные оценки на отличные призы. Главный приз – фирменные наручные часы.

Пятерки принесут детям заслуженные подарки к Новому году. Многолетняя акция поощряет успешную учебную деятельность и способствует поддержанию высокой успеваемости учащихся школ.

Регистрация и подсчет оценок с 10:00, старт розыгрыша в 11:00. При регистрации необходимо предъявить дневник. За каждые три отличные оценки выдаётся купон для участия в ежемесячном розыгрыше.

Также тюменцев ждёт розыгрыш ценных призов среди покупателей "Русской ювелирной сети", салона "Золотая лавина", галереи часов и гипермаркета солнцезащитных очков "Техномир", мультибрендового магазина корейской косметики "KEAUTY". Главный приз – сертификат на сумму 10 000 рублей от "Русской ювелирной сети".

Отдельный розыгрыш ждёт всех именинников декабря, каждый именинник получит в подарок серебряную подвеску!