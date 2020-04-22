В дни самоизоляции тюменские дети рисуют образ многодетной семьи

Продолжается II областной этап Конкурса детского рисунка "Многодетная семья в истории Сибири", посвященный 400-летию Тобольской митрополии.

Юные тюменцы могут представить свое творчество на тему семьи, которая сегодня как никогда важна и актуальна. Организаторы продлили сроки приема работ, об окончании конкурса и подведении итогов будет сообщено дополнительно – в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

На сегодняшний день на конкурс уже поступило более 250 работ. Ребята рисуют своих братьев и сестер, мам и пап у храма, в парке и на отдыхе, рисуют Святую многодетную семью последнего Императора России. Принять участие в творческом состязании могут дети дошкольного и школьного возраста в возрасте от 5 до 18 лет со всей Тюменской области.

Прием рисунков ведется в группе "Золотое детство" в социальной сети "ВКонтакте". Свою работу нужно загрузить в альбом группы и обязательно указать имя, фамилию, возраст, место проживания, а также электронный адрес для контактов.

Один участник может представить только одну оригинальную творческую работу. Она должна быть выполнена самостоятельно, без помощи взрослых и не срисована. Об объявлении итогов конкурса и награждении участников организаторы сообщат дополнительно.

Семья — это основа счастливой жизни. Кто, как ни дети, искренне и глубоко могут передать дух своей семьи, раскрыть истинные ценности, семейные традиции, поделиться любовью и представлением о счастливой многодетной семье. В ходе выполнения рисунка участники знакомятся с традициями своей семьи, изучают историю предков, обсуждают с родителями и близкими родственниками примеры нравственных и духовных многодетных семей, увековечивают память Святой многодетной Императорской семьи в своих рисунках.

"Ребята хотят знать правду, многие задают вопрос о возрождении памяти семьи последнего российского Императора, при котором Россия стала великой и экономически, и духовно, и культурно. Конкурс отражает те ценности, которые так жестоко и непримиримо вымываются и быстро утрачиваются в современной действительности. Особенно важно говорить о семье и семейных ценностях сейчас, когда россияне находятся в непростых условиях карантина и изоляции, много времени проводят друг с другом, а зачастую даже заново учатся общаться между собой, возрождая традиции семейного времяпровождения – совместных обедов и ужинов, игр с детьми, занятий творчеством", — отметил руководитель Тюменского регионального отделения "Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл" Игорь Ракша.

Призовите своих любимых чад рассказать языком художественных образов о себе и своих родных. Все участники получат благодарственные грамоты от организаторов.

Конкурс проводится по благословению Митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, организаторами выступают Тюменское региональное отделение "Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл", Собор многодетных семей при поддержке Тобольско-Тюменской митрополии и благотворительного фонда "Золотое детство", неоценимую помощь в проведении конкурса оказал Департамент образования Тюменской области.