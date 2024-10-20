В декабре подведут итоги конкурса "Тюмень спортивная"

Традиционное подведение итогов года в рамках конкурса "Тюмень спортивная" запланировано в областной столице в декабре 2024.
В этом году ежегодный конкурс включил в себя новую номинацию - "Лучшее освещение в средствах массовой информации". Побороться за престижную награду участники смогут по двум направлениям: "Печатные и электронные СМИ" и "Тележурналистика".
В качестве конкурсных работ в номинации "Печатные и электронные СМИ" будут рассматриваются материалы в жанрах: "репортаж", "интервью", "статья" (или "информационное сообщение"), пресс-релизы. В номинации "Тележурналистика" допускаются материалы в жанрах: "сюжет", "интервью", "репортаж", "программа", "комментарий".
Принять участие в конкурсе и стать первым победителем новой номинации лучшие СМИ города приглашают тюменские СМИ. Заявку на участие необходимо направить в срок до 11 ноября 2024 года включительно по адресу: МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр" (50 лет Октября, 46/2). Телефон для справок: 8 (3452) 51-79-41.
По материалам департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.
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